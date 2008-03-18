Членам комісії з перевірки роботи Черновецького заборонено робити заяви

Члени комісії зі службового розслідування діяльності Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови Київської міської державної адміністрації не мають права висловлюватися по суті розслідування до затвердження підсумкового акту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, який очолює цю комісію, журналістам після завершення засідання комісії.

«Членам комісії заборонено висловлюватися по суті до затвердження підсумкового акту, в якому член комісії може висловити свою окрему думку», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем`єр повідомив, що комісія має намір вивчити всі матеріали контролюючих органів про діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Водночас, за його словами, комісія не має наміру обмежуватися тільки цією інформацією. «Ми відкриті, в тому числі й для журналістів, які можуть надати інформацію, що може бути предметом службового розслідування», - уточнив він.

При цьому І.ВАСЮНИК підкреслив, що комісія має намір працювати максимально відкрито й конструктивно, щоб до 29 березня передати підсумковий акт Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Комісія може рекомендувати ті або інші форми дисциплінарного стягнення, але без проведення цієї роботи складно говорити, якою може бути відповідальність», - підкреслив І.ВАСЮНИК.