Фракція “Опозиційний блок” виключила зі своїх лав Бойка і Льовочкіна - Вілкул
10:31, 20 листопада 2018Політика
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Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.
Як відомо, Бойко був співголовою фракції / УНІАН
Фракція “Опозиційний блок” виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради повідомив співголова фракції Олександр Вілкул.
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“Півгодини тому закінчилося засідання фракції “Опозиційний блок”, на якому з лав фракцїі було виключено Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна”, - сказав він.
Як відомо, Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.
Про виключення цих депутатів із фракції також ще має оголосити у сесійній залі голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Як повідомляв УНІАН, раніше комітет Ради відкрив шлях до зняття недоторканності з нардепа від "Опоблоку" Колєснікова.
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