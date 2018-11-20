Фракція “Опозиційний блок” виключила зі своїх лав Бойка і Льовочкіна - Вілкул

Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.

Фракція “Опозиційний блок” виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради повідомив співголова фракції Олександр Вілкул.

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“Півгодини тому закінчилося засідання фракції “Опозиційний блок”, на якому з лав фракцїі було виключено Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна”, - сказав він.

Як відомо, Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.

Про виключення цих депутатів із фракції також ще має оголосити у сесійній залі голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Як повідомляв УНІАН, раніше комітет Ради відкрив шлях до зняття недоторканності з нардепа від "Опоблоку" Колєснікова.