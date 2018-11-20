Лавров звинуватив США в «саботажі» Мінських домовленостей

За словами російського дипломата, за останні 25 років «американці й деякі інші західні колеги призабули ази дипломатії, втратили культуру діалогу і консенсусу».

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати Америки в «саботажі» Мінських домовленостей, і заявив, що спроби глави Білого дому Дональда Трампа налагодити відносини з Росією блокуються.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході загальних зборів Російської ради з міжнародних справ.

За його словами, Росія стурбована кроками Білого дому «щодо зламу ключових міжнародних домовленостей». Зокрема, він назвав вихід з домовленостей щодо врегулювання іранської ядерної програми, заяву про вихід з Договору про ракети середньої і малої дальності, а також курс на перегляд основних принципів близькосхідного врегулювання, а також «саботаж Мінських домовленостей про подолання внутрішньоукраїнської кризи».

Читайте такожВ ООН закликали усі сторони на Донбасі виконати Мінські угоди

Лавров заявив, що розв'язувані США на порушення норм СОТ торговельні війни підривають світову економічну архітектуру, стандарти торгівлі та конкуренції.

«Американський істеблішмент продовжує призначати супротивників і суперників насамперед серед держав, які проводять незалежну зовнішню політику», - поскаржився він.

«Всім вже ясно, що від Вашингтона цілком можна очікувати нових неадекватних дій, у тому числі на російському напрямку, де будь-які кроки президента Трампа щодо налагодження стійких нормальних каналів взаємодії з Москвою з найгостріших проблем сучасності блокуються тими, хто хотів би продовжувати і нарощувати закладений ще колишньою адміністрацією Білого дому руйнівний підхід до відносин з нашою країною», - додав Лавров.

За його словами, за останні 25 років «американці і деякі інші західні колеги призабули ази дипломатії, втратили культуру діалогу і консенсусу».