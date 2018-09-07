Усі сторони не виконують Мінські угоди на Донбасі - Хуг

Представник ОБСЄ нагадав, що сторони мають припинити вогонь, відвести важке озброєння та розмінувати території.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що усі сторони, які підписали Мінські угоди з метою мирного урегулювання ситуації на Донбасі, не виконують ці угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

Він нагадав, що з вересня 2014 року сторони підписали сім угод, які спрямовані на те, щоби припинити "збройне насильство і нормалізувати ситуацію на сході України".

Також Хуг заявив, що відповідальність за виконання угод несуть ті сторони, які їх підписали, і зокрема представники України, Російської Федерації та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Він нагадав, що зобов'язання сторін за Мінськими угодами стосуються невикористання озброєння, припинення вогню, відведення важкого озброєння, розведення сил і засобів та техніки, а також розмінування територій та не встановлення нових вибухових пристроїв.

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"Короткий огляд наших звітів дуже чітко показує, що хоча ці заходи були погоджені і сторони поставили підписи під цими угодами, вони їх не виконують. Якби вони їх виконували - Спеціальна моніторингова місія переконана, і ми вже бачили це у минулому - то ситуація би покращилася, зокрема, покращилося би життя українців з обох боків лінії зіткнення, і вони були б краще захищеними", - наголосив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2014 року у Мінську було підписано Мінський протокол. Однак, на сході України контрольовані Росією бойовики і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення та українські сили АТО.

19 вересня 2014 року в Мінську був підписаний Мінський меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язувалися відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону мала працювати спостережна місія ОБСЄ.

У Мінську 12 лютого 2015 р. відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандської четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.

29 вересня 2015 року в Мінську Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі підписала угоду про відведення озброєнь калібром менш як 100 мм від лінії розмежування.

21 вересня 2016 року у Мінську підписано "рамкове рішення" Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, за яких стрілецьку зброю не може використовуватися для обстрілів. Водночас рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей Тристоронньої контактної групи щодо відведення від лінії зіткнення гармат калібром менш як 100 мм.