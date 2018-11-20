Чим небезпечне головування росіян в "Інтерполі"

Росія вже давно використовує інфільтрацію своїх агентів у міжнародні організації. Це – тактика ще радянських спецслужб.

Таке брутальне проникнення росіян призводить до того, що російські чиновники десятиліттями працюють в ООН, ОБСЄ, «Інтерпол», МАГАТЕ тощо. І, звісно, такі люди є політично заангажованими. Іншими словами, вони діють не в інтересах міжнародних організацій, а в інтересах Російської Федерації.

Сьогодні відбувається просто глобальне проникнення росіян в усі структури. Причому в міжнародні організації відбувається проникнення не дипломатів і спеціалістів, а фахових російських розвідників, до числа яких відноситься і генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук.

Прокопчук є етнічним українцем, уродженцем Житомирської області та випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За часів СРСР кращі українські студенти ставали на службу імперії. Так і ця людина нині обслуговує інтереси режиму Путіна. Як правило, жодних сантиментів люди, які відхрестилися від свого народу, не відчувають. Навпаки, вони найбільш вмотивовані доводити: «Хоч я і українець, але я завдав більшої шкоди України, ніж інші росіяни».

До чого може призвести головування Прокопчука в «Інтерполі»? Він неодноразово зловживав повноваженнями на своїй посаді віце-президента «Інтерполу». І росіяни вже неодноразово подавали червону картку «Інтерполу» на затримання українських політиків, наприклад, Дмитра Яроша, Арсенія Яценюка та інших. Тепер це просто стане на потік.

До чого може призвести головування Прокопчука в «Інтерполі»? Він неодноразово зловживав повноваженнями на своїй посаді віце-президента «Інтерполу»

Тому Україна може розглянути питання про призупинення свого членства в «Інтерполі» в разі, якщо його очолить представник Російської Федерації.

Адже, якщо Україна не призупинить членство в «Інтерполі», це буде означати, що росіяни намагатимуться усіляко використати це для тероризування не тільки українських політиків, але й журналістів, експертів – кого завгодно за різними надуманими кейсами. Тобто будь-які бар’єри будуть зняті.

Можливість призупинити членство в «Інтерполі» у України є, і вона абсолютно серйозно розглядається. Проте, думаю, що Україною тут не обмежиться. Про своє несприйняття цієї ситуації в «Інтерполі» вже заявила група сенаторів США та представники європейських країн. Тому все це може призвести до повального призупинення членства в «Інтерполі» багатьох країн.

Зокрема, Трампу це дуже зручно, тому що він є антиглобалістом і виступає проти участі США у будь-яких міжнародних організаціях. Тому я не виключаю, що США також на цій хвилі можуть призупинити своє членство в «Інтерполі».

Але насправді ситуація зараз дуже складна, бо шанси на обрання Прокопчука головою «Інтерполу» досить високі. Адже, не зважаючи на увесь тиск, росіяни теж працюють і вербують національні делегації.

Що для України буде означати призупинення її членства в цій організації? Передусім вона не буде виконувати розпорядження «Інтерполу» на своїй території. Але це не зупинить того, що українських громадян можуть затримувати за картками «Інтерполу».

Тобто наше призупинення членства в «Інтерполі» в разі, якщо його очолить росіянин, ні до чого не призведе.

Але насправді ситуація зараз дуже складна, бо шанси на обрання Прокопчука головою «Інтерполу» досить високі. Адже, не зважаючи на увесь тиск, росіяни теж працюють і вербують національні делегації

Але в такій ситуації виникає велика небезпека для наших громадян з тимчасово окупованого Криму. Деякі виїхали з Криму, але за прикладом Сенцова і Кольченка Росія автоматично може надати їм російське громадянство і вважати їх російськими громадянами. Проблема в тому, що наші громадяни з окупованого Криму, які давно звідти виїхали, можуть подорожувати за кордоном. Росія ж по лінії «Інтерполу» подаватиме їх у розшук, звинувачуючи у терористичній діяльності. А вони й не знатимуть, що вони щось там «зробили»… Так само, як Сенцов, який абсолютно за надуманими звинуваченнями був затриманий, хоча не мав жодного стосунку до терористичних організацій.

Іншими словами, будь-який кримський активіст, який давно живе в Києві, поїхавши на якусь міжнародну конференцію, може бути затриманий. При цьому йому скажуть, що насправді він є російським громадянином, бо Росія сказала, що у 2014 році він отримав російський паспорт, і він є терористом. Відтак таку людину затримають і віддадуть Росії. Для таких українських громадян це становить смертельну небезпеку, бо їх просто видаватимуть Росії, де на них чекатиме доля Сенцова.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії BertaCommunication, співзасновник Українського інституту майбутнього