Інцидент у Косово може призвести до нового протистояння у ВР - експерт

Інцидент з пораненими українськими миротворцями в Косово може призвести до нового політичного протистояння у Верховній Раді, окремі політичні сили можуть використати це як аргумент проти вступу України до НАТО. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив директор військових програм Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський.

За нинішньої політичної ситуації в українському парламенті досить реальним, на думку експерта, є виведення з території Косова українського контингенту, який нині перебуває там у складі миротворчої місії ООН. Однак такий крок був би абсолютно нелогічним, переконаний експерт. На думку Сунгуровського, Україна остаточно зіпсує свій міжнародний імідж у тому разі, якщо припинить виконувати взяті на себе зобов’язання: «Це війна, і зрозуміло, що втрати будуть. Військові завжди готові до цього. І, звичайно, ця карта напередодні Бухарестського саміту буде розіграна як усередині України, так і за її межами». Сунгуровський наголошує, що політикам треба зважено ухвалювати рішення щодо подальшого перебування українських миротворців на території Косова.