Клімкін прокоментував обрання нового глави Інтерполу

Глава зовнішньополітичного відомства подякував колегам з Міністерства внутрішніх справ, які представляють делегацію України на 87-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував обрання представника Південної Кореї президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу).

"Ну що ж, вибори по Інтерполу відпрацювали. Інтерпол в корейських руках, при чому - в південнокорейських. Дуже дякую колегам з МВС, які працювали на сесії в Дубаї. Всі молодці! Більше на це не відволікаємося і працюємо далі", - повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства у мікроблозі Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, в рамках 87-ї сесії Генеральної асамблеї Інтерполу, яка відбувається в Дубаї, президентом цієї організації обрано представника Південної Кореї Кім Чон Яна.

Раніше "фаворитом" на виборах називали генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006-го по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

Нагадаємо, Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.