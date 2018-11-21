Клімкін прокоментував обрання нового глави Інтерполу
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував обрання представника Південної Кореї президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу).
"Ну що ж, вибори по Інтерполу відпрацювали. Інтерпол в корейських руках, при чому - в південнокорейських. Дуже дякую колегам з МВС, які працювали на сесії в Дубаї. Всі молодці! Більше на це не відволікаємося і працюємо далі", - повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства у мікроблозі Twitter.
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Як повідомляв УНІАН, в рамках 87-ї сесії Генеральної асамблеї Інтерполу, яка відбувається в Дубаї, президентом цієї організації обрано представника Південної Кореї Кім Чон Яна.
Раніше "фаворитом" на виборах називали генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006-го по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.
Нагадаємо, Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.