Журналісти розсекретили наречену українського віце-прем'єра (фото)

Програма "Світське життя" показала фото Розенка з нареченою.

Відому українську телеведучу Олену-Христину Лебідь назвали нареченою віце-прем'єра Павла Розенка.

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Про це повідомляє "Світське життя" на своїй сторінці в Instagram. "Розсекретили: віце-прем'єр України Павло Розенко з нареченою, телеведучою Христиною Лебідь", - йдеться у повідомленні.

А познайомились закохані у соцмережі. Олена-Христина каже, що просто не змогла встояти перед харизмою віце-прем'єра, передає ТСН.

"Познайомив нас Facebook. А саме повітряні кульки – я виставила пост про повітряні кульки і гарну фотку і міністр прокоментував. Я йому одразу написала "а ви не справжній?", тому що пан міністр був феноменальним. Я зазвичай "морожусь", але тут був такий потік гумору, безпосередності, напору, що в мене ФБ спалахнув. І я подумала – треба щось робити", - зізнається телеведуча.

Пара зустрічається менше року. Кажуть, що їх звів разом не тільки Facebook, але й доленосні випадки.

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