Депутат-"фронтовик" одружився з перукаркою (фото)

Молодята похвалилися масивними обручками у соцмережі.

Депутат від "Народного фронту" Сергій Висоцький одружився з перукаркою-стилісткою Юлією Товт.

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Про це 28-го серпня народний обранець повідомив у своєму Facebook. Висоцький - колишній журналіст.

Його обраниця Юлія теж має журналістську освіту, але працює перукарем-стилістом, повідомляє ТаблоID.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вийшла заміж.