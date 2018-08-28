Депутат-"фронтовик" одружився з перукаркою (фото)
13:48, 28 серпня 2018Політика
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Молодята похвалилися масивними обручками у соцмережі.
Молодята показали обручки / фото facebook.com/sergey.vysotsky
Депутат від "Народного фронту" Сергій Висоцький одружився з перукаркою-стилісткою Юлією Товт.
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Про це 28-го серпня народний обранець повідомив у своєму Facebook. Висоцький - колишній журналіст.
Його обраниця Юлія теж має журналістську освіту, але працює перукарем-стилістом, повідомляє ТаблоID.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вийшла заміж.
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