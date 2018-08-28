этот материал доступен на русском

Депутат-"фронтовик" одружився з перукаркою (фото)

13:48, 28 серпня 2018
Політика
875 0
Молодята показали обручки / фото facebook.com/sergey.vysotsky

Читайте такожНе в білій сукні: депутат Ради вийшла заміж (фото)

Про це 28-го серпня народний обранець повідомив у своєму Facebook. Висоцький - колишній журналіст.

Його обраниця Юлія теж має журналістську освіту, але працює перукарем-стилістом, повідомляє ТаблоID.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вийшла заміж.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #депутат#одруження у Києві