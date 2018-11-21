"ДІЯ" створює нову політичну платформу - заява

Ми, бійці-добровольці, волонтери та громадські активісти, ті, що за покликом серця та доброї волі виконують свій громадянський обов’язок, сьогодні, перед можливістю реваншу проросійських сил, загрозою втрати державності України у стані розпорошення і нівеляції патріотичних державницьких сил, усвідомлюємо потребу суспільства в новій політичній силі, що дасть надію на майбутнє.

Ми готові брати на себе відповідальність за державу та оголошуємо про створення нової політичної платформи. Рішення було ініційовано та одноголосно підтримано на зібранні координаторів осередків «ДІЯ» з усієї України 19 листопада 2018 року у Києві.

Ми розглядали для себе можливість підтримки Дмитра Яроша як кандидата в Президенти України. Однак, він прийняв рішення зосередити свої зусилля на збройній боротьбі проти російської агресії, як командувач Української добровольчої армії. Тому сьогодні ми не підтримуємо жодної іншої кандидатури. Рішення про підтримку чи не підтримку буде нами прийнято після офіційної реєстрації кандидатів.

Нова політична платформа є відкритою для всіх державницьких сил, тож закликаємо патріотів до єднання.

Зуміли захистити країну - зможемо побудувати успішну державу! Слава Україні!