Україна засудила агресивні дії Росії у сфері нерозповсюдження хімічної зброї - МЗС

Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через російську агресію.

Україна засудила агресивні дії Російської Федерації у сфері нерозповсюдження хімічної зброї.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у соціальній мережі Facebook, під час четвертої оглядової конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ) делегація України "засудила агресивні дії Росії з використання хімічної зброї на території Великої Британії та прикриття тих, хто застосовував хімічну зброю в Сирії".

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"Звернулися до міжнародної спільноти із закликом продовжити тиск на Росію, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти сусідніх держав, зокрема проти України", - заявив Боднар.

Також дипломат повідомив, що Україна підтримала рішення 23-ї сесії Конференції щодо механізму встановлення винних за хімічні атаки та висловила переконання, що Організація із заборони хімічної зброї повністю виконає це нове завдання.

Також висловлено солідарність з пропозицією США, Канади та Нідердандів включити хімікати класу "Новачок" до списку контрольованих хімікатів.

Довідка УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.