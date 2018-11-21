Лідер С14 закликав з розумінням ставитися до бажання вбити журналіста й назвав це "людською слабкістю" (відео)

Лідер праворадикалів С14 заявив, що розуміє тих людей, які нападають на журналістів в Україні.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась вважає виправданими деякі випадки нападів на журналістів в Україні.

Про це він заявив в ефірі "Магнолія-ТВ". Відповідне відео опубліковане на YouTube каналу.

Глава праворадикалів С14 вважає, що напади на журналістів - це "народний суд", до якого люди, на його думку, вдаються через те, що влада не справляється зі своїми обов'язками.

"Існує свого роду "народний суд". І чому народ до цього вдається, зрозуміло... Люди дуже переймаються, що влада не справляється зі своїми обов'язками, а людям хочеться залишитися живими... Вони це роблять не тому, що їм подобається битися, я сумніваюся, що комусь подобається плюватися або давати ляпаса журналістці: вони переймаються, що якщо російські медіа будуть тут працювати, що буде на Донбасі і далі", - заявив Карась.

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Також він зазначив, що розуміє тих людей, які нападають на журналістів в Україні, але, запевняє Карась, праворадикали С14 навряд чи готові до таких дій.

"Якщо ми побачимо телеканал "Інтер" або NewsOne, то навряд чи С14 (нападе - Ред.). В принципі, коли на них нападають, я розумію таких людей. Чи готові ми самі нападати на NewsOne - навряд чи. Хоча не на всіх, я не знаю, може, якщо журналіст Коцаба влаштується на NewsOne, проти нього можуть бути сутички, тому що я не вважаю його журналістом", - говорить Карась.

"Поруч тебе українці пи***ть по мордяці сепарського журнагента. Що робити та як реагувати? Дискусію провели. Особисто я вважаю, що треба проявляти смиренність та милосердя. Усі ми недосконалі. Якщо людина вирішила звести сепара на той світ - маємо толерувати цю людську слабкість. Дуже шкода, що громадяни дозволяють собі такі речі. Цим обкрадають державу", - написав він у Facebook, коментуючи свої слова в ефірі "Магнолія-ТВ".

"Зводити у могилу злочинців має влада та силові структури. А не активісти, ветерани чи домогосподарки, яким довелося вийти на протест", - додав лідер С14.