Сьогодні вночі помер український миротворець, поранений у Косово
10:05, 18 березня 2008Політика
1606 0
Заворушення у Косовській Митровиці
Український правоохоронець зі складу миротворчого підрозділу МВС України в Косовому, який отримав тяжке поранення в результаті інциденту 17 березня, помер сьогодні уночі в лікарні.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
За уточненими даними, всього в результаті інциденту поранення отримали 20 українських співробітників міліції, які на даний момент перебувають в лікарні.
Як повідомляв УНІАН, зранку 17 березня в Косовській Митровиці сталися заворушення, в ході яких було поранено працівників Спеціального миротворчого підрозділу МВС України у Косовому. Поранення також отримали 22 польських миротворців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter