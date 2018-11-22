Порошенко фінансуватиме власну передвиборчу кампанію з бюджету України – голова УКРОПу

Голова «Українського об’єднання патріотів» зазначив, що українська влада ніколи не гребувала використовувати бюджет для власного передвиборчого піару, але цього разу вона перевершила саму себе.

Виборча кампанія президента Порошенка відтепер фінансуватиметься коштом державного бюджету України, тобто за гроші самих виборців.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

За його словами, у проекті державного кошторису на наступний рік на фінансування Фонду президента закладено мільярд гривень. «За ці кошти сільським школам купуватимуться автобуси й проводитиметься Інтернет, будуватимуться спортивні об’єкти, фінансуватиметься наука, надаватимуться податкові пільги населенню, яке не справляється з непомірними комунальними тарифами», – підкреслив нардеп.

Голова «Українського об’єднання патріотів» зазначив, що українська влада ніколи не гребувала використовувати бюджет для власного передвиборчого піару. Але цього разу вона перевершила саму себе.

«Ми знали, що влада скупа й жадібна. Але після того як, збагатившись за час війни в десятки разів, наважилась на фактичне фінансування своєї передвиборчої кампанії з державного бюджету, – за це і мертві, і живі, і ненароджені диктатори світу мали б аплодувати стоячи!» – зауважив Тарас Батенко.

Водночас він підкреслив, що нікому непідконтрольний, окрім найближчого оточення Порошенка, фонд працюватиме виключно на піар чинного гаранта та виведення його у другий тур майбутніх президентських виборів.

«Це плювок не тільки в українську демократію, це плювок у перспективу України!» – резюмував голова УКРОПу.