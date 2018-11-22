Рада почала розглядати зміни до Бюджету-2019

Наразі у засіданні оголошено 30-хвилинну перерву.

Верховна Рада України розпочала розгляд правок до проекту державного бюджету на 2019 рік.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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"Народні депутати розпочали розгляд правок до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України №9084", - йдеться у повідомленні.

Наразі у пленарному засіданні оголошено перерву на 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні розгляне в другому читанні доопрацьований після прийняття в першому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік. Відповідне питання стоїть у порядку денному пленарного засідання після 16.00.

Депутати прийняли рішення продовжити роботу парламенту до остаточного вирішення усіх бюджетних питань.