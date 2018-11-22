Рада почала розглядати зміни до Бюджету-2019
12:36, 22 листопада 2018Політика
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Наразі у засіданні оголошено 30-хвилинну перерву.
Рада розпочала розгляд правок до Держбюджету-2019 / фото УНИАН
Верховна Рада України розпочала розгляд правок до проекту державного бюджету на 2019 рік.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
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"Народні депутати розпочали розгляд правок до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України №9084", - йдеться у повідомленні.
Наразі у пленарному засіданні оголошено перерву на 30 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні розгляне в другому читанні доопрацьований після прийняття в першому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік. Відповідне питання стоїть у порядку денному пленарного засідання після 16.00.
Депутати прийняли рішення продовжити роботу парламенту до остаточного вирішення усіх бюджетних питань.
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