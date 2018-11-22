На Заході не всі "у захваті" від наполегливості України щодо інтеграції з ЄС та НАТО - Порошенко

За словами глави держави, фіксація конституційних змін свідчить про незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що на Заході не всі «у захваті» від наполегливості Києва щодо намірів інтеграції з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом, але це не зупинить Україну в її європейських та євроатлантичних прагненнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час засідання Верховної Ради.

«Фіксуючи в Конституції обов’язковість курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, ми посилаємо потужний меседж про серйозність і незворотність своїх намірів нашим партнерам по обидва боки Атлантики», - заявив він.

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Порошенко відзначив, що минулого тижня у Вашингтоні пройшло засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США, і в підсумковій заяві США ще раз наголосили, що Україна буде в НАТО.

«А влітку ця перспектива документально була підтверджена у фінальній резолюції Брюссельського саміту НАТО», - зауважив президент, додавши, що це рішення щодо відчинених дверей Альянсу щодо України було ухвалене ще 2008 року у Бухаресті.

«Так, на Заході не всі у захваті від нашої наполегливості, і багато хто за давньою звичкою звик озиратися на Москву, так само, як і деякі в цьому залі, але хіба це може нас, українців зупинити?» - додав глава держави.

Як відомо, Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору).