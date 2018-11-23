У Кремлі заявили, що зустрічі Путіна і Медведчука "мають місце"

Пєскову не відомий детальний порядок денний цих зустрічей, але він знає, що Медвечук "виконує функції" як керівник групи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи.

У Кремлі заявили, що зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука "мають місце".

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки часто Путін зустрічається з Медведчуком.

"Я не знаю, наскільки часто, але такі зустрічі відбуваються. Контакти Путіна з Медвечуком справді мають місце. Мені не відомо детально про порядок денний цих зустрічей, але я знаю, що в даному разі Медвечук виконує функції як керівник групи з гуманітарних питань (Тристоронньої контактної групи)", - сказав Пєсков.

За його словами, "завдяки зусиллям Медведчука" проводилися обміни полоненими, і він "докладає дуже багато зусиль, щоб дійти до формули обміну полоненими "всіх на всіх".

Як додав Пєсков, не все в цьому питанні виходить і багато труднощів, але роботу цю Медведчук продовжує.

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На уточнююче запитання УНІАН, чи є Медведчук сполучною ланкою або комунікатором між президентами України і РФ, Пєсков відповів: "Я не знаю, чи є в цьому потреба. На даному етапі. Я не знаю, чи є необхідність в такій сполучній ланці. Ви знаєте, що стосується президента України, то Володимир Володимирович (Путін) говорив досить розгорнуто на прес-конференції в Сингапурі, відповідаючи на відповідне запитання".

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Путін заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі має відбутися зміна влади в Україні. "Сподіваюся, що люди, які очолять країну в майбутньому (хто б це не був), ми, до речі, в будь-якому разі будемо поважати вибір українського народу і будемо працювати з усіма, але (сподіваюся), дійдуть висновку, що іншого шляху, крім мирного, не існує. Потрібно виконувати Мінські угоди", - підкреслив президент РФ.

"Якщо прийде інша людина, напевно, вона врахує те, що відбувається на даний момент. Чи зможе зробити якісь зусилля над собою нинішній президент, чи змінить він своє ставлення до цього, я теж не знаю. Це треба у нього запитати", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше журналісти програми «Схеми» зняли приїзд кортежу лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука безпосередньо додому до президента Петра Порошенка.

Кортеж Медведчука доїхав додому до Порошенка і припаркувався біля гостьових воріт. Через кілька годин авто супроводу Медведчука покинуло будинок президента, але не через гостьові, а додаткові ворота.

У прес-службі Адміністрації Президента наполягають: Порошенко з Медведчуком зустрічаються тільки з приводу звільнення полонених.

Однак згідно з розслідуванням програми "Гроші", у Медведчука і Порошенка є спільний бізнес по зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами. Журналісти відзначають, що доступ до фінансових ресурсів Медведчуку забезпечує Порошенко. При цьому Медведчук будує нафтову імперію під брендом Glusco, де на заправках торгують паливом з РФ і "ЛДНР".