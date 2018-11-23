Медведчук зловживає правом на прямі перельоти в РФ, перевозячи наближених бізнесменів - ЗМІ

За даними журналістів, від початку року Медведчук літав до Росії 21 раз.

Віктор Медведчук, лідер проросійської організації «Український вибір - право народу» регулярно зловживає своїм статусом уповноваженого Україною на перемовини з Росією щодо звільнення полонених.

А саме - використовує своє виключне право прямого авіасполучення з Росією не лише у державних цілях, але й - власних політичних та бізнесових, йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях», пише Радіо Свобода.

За даними журналістів, від початку року Медведчук літав до Росії 21 раз.

Аналіз списків пасажирів приватного літака кума Путіна показав, що частіше за всіх спільно з ним напряму до Росії літає його давній політичний соратник, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, який не має стосунку до процесу переговорів щодо звільнення бранців Кремля.

У 2018 році Козак 8 разів літав разом із Медведчуком до Російської Федерації, з яких 7 разів до Москви і один – до Анапи.

Також, відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним літаком напряму з Києва до Анапи.

Журналіст Максим Савчук встановив, що Лавренюк є серед акціонерів компанії «НЗНП ТРЕЙД», яка через низку кіпрських фірм належить дружині Медведчука – Оксані Марченко. Ця фірма нещодавно отримала право на видобуток нафти на одному з трьох найбільших родовищ на території Росії.

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Запит журналістів з проханням прокоментувати нові факти зловживання правом прямих перельотів до Росії в цілях звільнення заручників Віктор Медведчук залишив без відповіді.

Вперше «Схеми» розповіли про зловживання Віктором Медведчуком правом прямих перельотів до Росії у 2016 році. Тоді вони зафіксували спільний переліт Медведчука, Козака та ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва. Усі троє поверталися напряму з Москви одним літаком. Компанії Моїсеєва, як виявило розслідування журналістів, отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну спершу російський скраплений газ, а згодом і російське дизельне пальне.