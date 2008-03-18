Заради Черновецького Тимошенко пожертвує повноваженнями

Фракція БЮТ у повному складі проголосує за зміни до закону про Кабінет міністрів, незважаючи на те, що він обмежує повноваження уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що розгляд змін до закону про Кабмін був жорсткою умовою з боку іншої частини коаліції для того, аби до порядку денного засідання Верховної Ради було включено питання про проведення дострокових виборів у Києві. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ сприйняв ці умови, незважаючи на те, що зміни обмежують повноваження уряду.

«Ніякі повноваження не варті того, щоб залишити корупцію в Києві», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона запевнила, що БЮТ «у повному складі проголосує за закон про Кабмін».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні одним із перших питань планує розглянути два проекти законів про Кабінет міністрів.

Після цього депутати планують заслухати інформацію тимчасових слідчих комісій ВР щодо діяльності посадових осіб Києва і Харкова.

До порядку денного також включено проекти постанов про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.