Порошенко про поїздку Путіна в окупований Крим: від цих візитів півострів російським не стане

Крим – це є Україна, наголосив глава української держави.

Президент України Петро Порошенко заявив, що візит президента Російської Федерації Володимира Путіна в окупований Крим - брутальне порушення міжнародного права, але від цих візитів півострів російським не стане.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної з президентом Словацької республіки Андреєм Кіскою прес-конференції в Києві.

«Звичайно, ми розглядаємо дії російського президента як брутальне порушення міжнародного права. Я хочу окремо наголосити, що від цих візитів, і нехай нас почують в Росії, - Крим російським не стане. Крим – це є Україна, був і завжди буде», - наголосив Порошенко.

Читайте такожПутін з поплічниками прибув в окупований Крим для обговорення "майбутнього Росії"

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада керівництво РФ на чолі з президентом Володимиром Путіним прибуло в окупований Крим для обговорення «майбутнього Росії».

За словами прес-секретаря Путіна Дмира Пєскова, президент РФ проведе в окупованому Криму розширене засідання президії Держдуми з питань про основні напрями діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Він пояснив, що обговорюватиметься указ Путіна «Про національні і стратегічні завдання розвитку Російської Федерації на період до 2024 року».

За словами Пєскова, сьогодні в Криму Путін з головами російських регіонів, віце-прем'єром, керівниками відомств і міністерств обговорить виконання намічених завдань щодо реалізації «планів зі стратегічного розвитку Росії».

Як сказав Пєсков, «до сьогоднішнього засідання в готелі «Мрія» напередодні вже зустрілося керівництво Росії для обговорення цього питання в робочих групах, а сьогодні продовжиться робота під керівництвом Путіна».

Крім того, за його словами, після цього засідання Путін «напевне затримається» і проведе серію зустрічей з членами уряду і віце-прем'єрами і керівництвом своєї адміністрації.