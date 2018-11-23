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"Як у пивбарі": в мережі висміяли фото Путіна зі свитою в Криму

16:09, 23 листопада 2018
Русский міръ
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23 листопада Путін з поплічниками прибув у Крим / фото twitter.com/dimsmirnov175

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці в Twitter прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

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"Новий формат президії Держради виглядає так: губернатори сидять за тематичними столиками, президент по центру, але підсаджується до кожного. І всі без краваток", – пише він.

У коментарях вже висміяли фото поплічників Путіна в Криму: "Пригадується старий Крилов: а ви, друзі, як не сідайте", "У водолазках нікого немає?", "Можна ще червону стрічку через весь зал за****ити", "Прямо блакитний вогник", "Як у пивбарі".

Як повідомляв УНІАН, керівництво РФ на чолі з президентом Володимиром Путіним прибуло в окупований Крим для обговорення "майбутнього Росії".

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Теги: #Крим#Путін#фото