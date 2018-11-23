МЗС висловило рішучий протест через незаконний візит Путіна до Криму

Українські дипломати назвали цей візит грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з незаконним візитом президента цієї країни Володимира Путіна в український Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України у зв’язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію України – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим не узгодженим з Україною візитом 23 листопада 2018 року президента РФ В.Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - заявили в МЗС.

"Україна вважає цей візит, як і будь-які інші не узгоджені з українською стороною так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", - наголосили дипломати.

У цьому зв'язку у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що АР Крим та Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації, у тому числі шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта", - наголосили в МЗС.

Тому, Міністерству закордонних справ РФ направлено відповідну ноту протесту.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада керівництво РФ на чолі з президентом Володимиром Путіним прибуло в окупований Крим для обговорення «майбутнього Росії».

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За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент РФ проведе в окупованому Криму розширене засідання президії Держдуми з питань про основні напрями діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Він пояснив, що обговорюватиметься указ Путіна «Про національні і стратегічні завдання розвитку Російської Федерації на період до 2024 року».

За словами Пєскова, сьогодні в Криму Путін з головами російських регіонів, віце-прем'єром, керівниками відомств і міністерств обговорить виконання намічених завдань щодо реалізації «планів зі стратегічного розвитку Росії».

Як сказав Пєсков, «до сьогоднішнього засідання в готелі «Мрія» напередодні вже зустрілося керівництво Росії для обговорення цього питання в робочих групах, а сьогодні продовжиться робота під керівництвом Путіна».

Крім того, за його словами, після цього засідання Путін «напевне затримається» і проведе серію зустрічей з членами уряду і віце-прем'єрами і керівництвом своєї адміністрації.

Президент України Петро Порошенко заявив, що візит президента Російської Федерації Володимира Путіна в окупований Крим - брутальне порушення міжнародного права, але від цих візитів півострів російським не стане.