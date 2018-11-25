ТСН покаже спецвипуск новин через військову ескалацію у Керченській протоці

Журналісти повідомлять найактуальнішу хроніку з місця подій, інформацію з засідання військового кабінету, терміново скликаного президентом України.

Сьогодні о 00:25 в ефірі 1+1» вийде спецвипуск ТСН, присвячений захопленню українських кораблів російськими військовими в Азовському морі.

Під час надзвичайного випуску новин журналісти повідомлять найактуальнішу хроніку з місця подій, інформацію з засідання військового кабінету, терміново скликаного президентом України.

Про реакцію Заходу на агресію Росії в Азовському морі журналісти ТСН спробують дізнатися під час включень з Брюсселю та Вашингтону. Крім того, на зв'язку із ведучою у Києві будуть працювати кореспонденти в Москві, Бердянську та Одесі.

Як стало відомо, сьогодні російські військові захопили три кораблі Військово-морських сил України, які намагалися увійти в Азовське море через Керченську протоку, але були заблоковані. Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир. Після виходу з 12-мильної зони російські катери відкрили вогонь по корабельній групі військово-морських сил України, пошкоджено малий броньований артилеристський катер «Бердянськ», катер втратив хід, є поранений. Українці застосовують зброю на ураження.

Дивіться спецвипуск ТСН одразу після фіналу «Танців з зірками» о 00:25 на 1+1.