До Добкіна завітала СБУ

Співробітники Служби безпеки України проводять вилучення документів у Харківській міськраді.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міськради Ніна МАРЧЕНКО, у ці хвилини в приміщенні міської ради перебувають 9 представників Управління СБУ в Харківській області, які «намагаються вручити постанову про проведення чи то обшуку, чи то виїмки документів у рамках якоїсь карної справи».

За її словами, у присутності представників засобів масової інформації зі співробітниками СБУ спілкується секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС. Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН «відсутній у справах».

Н.МАРЧЕНКО зазначила, що про прихід представників СБУ у міськраді «ніхто не був попереджений».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на прес-конференції Г.КЕРНЕС заявив, що йому стало відомо про підготовку «широкомасштабної провокації», яку має провести Управління СБУ в Харківській області на чолі з начальником Андрієм МУХАТАЄВИМ «стосовно Харківського міського голови, членів виконавчого комітету, міської ради та в цілому органів місцевого самоврядування». У зв’язку з цим влада Харкова направила телеграму главі Секретаріату Президента України, генеральному прокурору, керівництву СБУ, комітетам Верховної Ради.

Після цієї заяви до Харкова у понеділок терміново прибула народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка заявила на прес-конференції, що фракція Партії регіонів ініціює створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності керівника Управління СБУ в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА. Проект постанови про створення ТСК може бути поданий на розгляд ВР вже сьогодні, 18 березня, повідомила І.БОГОСЛОВСЬКА.