Луценко збирається в Косово

Зараз опрацьовується питання щодо поїздки міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до Косово для з’ясування і аналізу ситуації на місці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

«Результати аналізу і вивчення ситуації з огляду на безпековий момент будуть узагальнені і передані керівництву держави для прийняття рішення», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він також повідомив, що за інформацією окремих джерел, опрацьовується і питання щодо можливого відвідування сьогодні Косово міністром внутрішніх справ Республіки Польща.

Він нагадав, що українські миротворці перебувають в Косово під польським командуванням.

В.КИРИЛИЧ також повідомив, що консул України в Сербії опрацьовує питання щодо репатріації тіла померлого миротворця до України.

Він також повідомив, що решта поранених миротворців перебуває у задовільному стані.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого виведення українських миротворців з Косова, він зазначив, що це питання не перебуває в компетенції Міністерства закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, зранку 17 березня у Косово в місті Митровиця відбулося зіткнення противників факту проголошення незалежності Косово з поліцейськими силами ООН. У результаті збройного протистояння протестуючі обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. Унаслідок таких дій було поранено 21 працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово. Один з поранених українців помер.