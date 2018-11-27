"Мені пох*р!": з'явилося відео перепалки Порошенка з нардепом через матюки в Раді

Порошенко попросив нардепа не матюкатися в Раді.

Депутатом, якому президент України Петро Порошенко зробив зауваження через нецензурні вислови в Раді, виявився позафракційний Віталій Купрій.

Відповідне відео сам нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook. Це сталося під час виступу глави держави в парламенті перед голосуванням за введення воєнного стану в Україні.

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Як можна почути, спочатку Купрій вигукнув з місця: "Інвестує в Росію!". На що президент відповів йому: "Помовчіть!..".

Після цього Порошенко продовжив свою промову, а Купрій голосно сказав депутату, який сидів поруч з ним: "Давай я сяду там, де я хочу! Та мені пох*р!".

Після цього Порошенко знову перервався і сказав: "Ви можете не матюкатися в парламенті? Ви виявляєте таку культуру! Я сподіваюся, що це не "Самопоміч"? Тоді вибачте".

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася. За це рішення проголосували 276 народних депутатів з 330, зареєстрованих у сесійній залі. Від «Блоку Петра Порошенко» «за» проголосували 120 депутатів, від «Народного фронту» - 64, від «Самопомочі» - 23, від Радикальної партії - 16, від «Батьківщини» - 13, від групи «Воля народу» - 8, від групи «Відродження» - три. Водночас від «Опозиційного блоку» жоден депутат не підтримав цей закон.