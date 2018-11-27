"Ліцензія на вбивство": Порошенко розповів про перехоплення переговорів російських моряків у Керченській протоці

Президент України Петро Порошенко заявив, що російські моряки в районі Керченської протоки отримали «ліцензію на вбивство» українських військових ВМС ЗСУ від свого командування.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

Він відзначив, що є перехоплення переговорів російських моряків, в яких було чітко визначено, що команду на відкриття вогню на ураження вони отримали від свого командування. «Це була ліцензія на вбивство», - заявив він. «Україна має на це реагувати», - підкреслив Порошенко.

За його словами, напад на українські кораблі відбувався «під жорсткою блокадою засобів радіоелектронної боротьби, бо не лише наші, але і російські кораблі не мали можливості зв’язку між собою, навіть супутник був заблокований».

Він відзначив, що інформацію про обстріл кораблів Україна отримала з джерел розвідки.