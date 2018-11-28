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Сьогодні має вийти декларація ЄС щодо Азовського моря, конкретних закликів до санкцій в ній немає – журналіст

10:28, 28 листопада 2018
Політика
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Сьогодні має з'явитись декларація ЄС щодо ситуації в Азовському морі / REUTERS

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Про це в Twitter заявив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Декларація ЄС28 (28 країн Євросоюзу – ред.) має з'явитись сьогодні. Конкретних закликів до санкцій немає, ймовірно, немає ані слова про засудження», - зазначив він.

Напередодні Йозвяк повідомляв, що країни ЄС працюють над спільною заявою з приводу захоплення росіянами українських катерів та їх екіпажів в районі Керченської протоки.

За його словами, приблизно 6-7 країн ЄС розглядають введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.

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Теги: #Євросоюз#Азов#санкции