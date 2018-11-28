Сьогодні має вийти декларація ЄС щодо Азовського моря, конкретних закликів до санкцій в ній немає – журналіст

25 листопада Росія здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир.

Сьогодні має з'явитись декларація ЄС щодо ситуації в Азовському морі, конкретних закликів до нових санкцій проти Росії у неї немає.

Читайте такожКонфлікт на Азові: Військова прокуратура розказала про підозру 8 військовикам РФ

Про це в Twitter заявив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Декларація ЄС28 (28 країн Євросоюзу – ред.) має з'явитись сьогодні. Конкретних закликів до санкцій немає, ймовірно, немає ані слова про засудження», - зазначив він.

Напередодні Йозвяк повідомляв, що країни ЄС працюють над спільною заявою з приводу захоплення росіянами українських катерів та їх екіпажів в районі Керченської протоки.

За його словами, приблизно 6-7 країн ЄС розглядають введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.