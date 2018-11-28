Кравчук вважає, що воєнний стан знизить значення Мінського процесу

Перший президент України вважає, що Мінський процес не вирішує основні питання: території України, кордонів і припинення війни.

Введення воєнного стану знизить значення Мінського процесу, вважає перший президент України Леонід Кравчук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

На питання, чи вплине воєнний стан на Мінський процес, Кравчук відповів: «Вплине. Я думаю, що Мінський процес, його значення знизиться».

За словами Кравчука, в цілому він критично ставиться до Мінського процесу.

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«Тому що він не вирішує два основних питання: нашої території, кордону і припинення війни... У Мінську якісь документи приймають, але приймають не на рівні керівників влади, а на рівні уповноважених. Ці документи, прийняті у Мінську, не можуть бути подані на ратифікацію парламентів, бо не мають висоти статусу. Тому Мінський процес – це майданчик для перемовин, для виступів, оцінок, а не для прийняття історичних рішень для України», - пояснив Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко пояснив необхідність запровадження в Україні воєнного стану загрозою повномасштабної війни з Росією. "Ми маємо чіткі дані, що це (напад на українські кораблі - УНІАН) тільки початок", - заявив він.

Також президент продемонстрував журналістам супутникові знімки російської військової бази, розташованої за 18 кілометрів від кордону з Україною від 17 вересня, 24 вересня і в жовтні. "Кількість танків на базах, розташованих вздовж кордону України, зросла втричі", - заявив Порошенко.