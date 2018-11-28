Депутат Грановський просить Харківську міськраду пояснити громадянам суть воєнного стану

Нагадаємо, Харківська область потрапила до переліку 10 регіонів, в яких було введено військове положення.

Народний депутат України Олександр Грановський закликав депутатів Харківської міської ради пояснити жителям міста та області особливості режиму воєнного стану.

Важливість та необхідність цього кроку Грановський зрозумів після зустрічі з викладачами шкіл і лікарями Харкова, яка відбулася у вівторок, 27 листопада. Нагадаємо, Харківська область потрапила до переліку 10 регіонів, в яких було введено воєнний стан.

У Facebook депутат повідомив, що люди перебувають у цілковитій впевненості, ніби їхні квартири можуть відібрати для потреб армії, днями закриються школи та дитячі садки, а їхні діти не зможуть виїхати за межі міста. «Вчора зустрічався в Харкові з викладачами шкіл і лікарями. На особистому досвіді переконався в силі антидержавної та антилюдської пропаганди, спрямованої на досягнення єдиного результату – змусити містян нервувати і сформувати почуття ненависті до всіх, хто заважає окремим горе-політикам заробляти свої електоральні дивіденди», - пише Олександр Грановський.

Депутат вважає, що паніку поширюють «передвиборні гонщики» у власних інтересах: «Вони і є справжніми ворогами... Просто обманюють людей».

Для того, щоб припинити поширення чуток і помилкових інтерпретацій, Олександр Грановський звернувся до депутатів Харківської міської ради з проханням знайти час для того, щоб пояснити жителям міста та області всі особливості режиму воєнного стану.

«Для жителів окремих областей, в яких запроваджено відповідний режим, нічого не змінилося за станом на сьогодні й, упевнений, не зміниться. Голосування Верховної Ради надало Президенту можливість своєчасно реагувати у разі виникнення нових актів агресії як на суші, так і на воді. І йдеться про ризики абсолютно конкретні, а не абстрактні. На поточний момент ніхто не обмежив свободи і права ані харків'ян, ані жителів інших міст. Ніхто не відбирає майно, ніхто не відстежує дзвінки, ніхто нікого не зупиняє на кордоні, ніхто не закриває школи, ніхто і не збирався», - коментує Олександр Грановський.

Він упевнений, що проінформувати населення й правильно пояснити те, що відбувається, – спільне завдання і депутатів Верховної Ради, і народних обранців у регіонах, і органів місцевої влади.