Тігіпко отримав дві посади: одну - в Кабміні, другу - при Кабміні

Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів як співголови очолили прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і голова правління компанії «ТАС груп», екс-голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні Ради інвесторів.

Спочатку передбачалося, що Раду інвесторів має очолити голова, і в проектах рішення Ради пропонувалася кандидатура глави уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Разом з тим прем`єр заявила: «Я проти такого підходу, тому що вам потрібна самоорганізація».

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала ініціативу одного з представників Ради інвесторів про обрання двох співголів – по одному від уряду і від інвесторів.

Ю.ТИМОШЕНКО також висунула кандидатуру С.ТІГІПКА на посаду співголови Ради інвесторів, а також повідомила про те, що він призначений її радником.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що за підсумками засідання Ради інвесторів будуть сформовані п`ять робочих груп: з розвитку фондового ринку; з валютного регулювання; з макроекономіки; з підготовки двох законопроектів – про приватне і державне партнерство, а також про концесію; з розвитку аграрних ринків.

Прем`єр-міністр також запропонувала проводити регулярні зустрічі один раз на місяць. При цьому вона попередила інвесторів, що сьогодні вона востаннє перед ними звітувала. За її словами, тепер вона розраховує, що локомотивом у створенні сприятливих умов господарювання стане безпосередньо бізнес.

Довідка УНІАН. С.ТІГІПКО був народним депутатом ІІІ-ІV скликань. Обіймав посади віце-прем`єр-міністра з питань економічних реформ, віце-прем`єра з питань економіки, міністра економіки, голови Нацбанку України. У 2004 році очолював виборчий штаб кандидата у Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА.