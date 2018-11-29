Зокрема, до 2025 року необхідно розвивати спроможності для встановлення контролю над територіальними водами (40 морських миль від берега), а до 2030 року - в межах виключної морської економічної зони (200 морських миль).

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко презентував стратегію розвитку ВМС до 2035 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Воронченко сказав під час виступу на 2-й Міжнародній конференції з питань морської безпеки.

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Стратегія була підготовлена за участі міжнародних партнерів.

"Кінцевим результатом реформи ВМС стане відбудова військово-морських спроможностей України і надійний захист Батьківщини з моря. Це вимагатиме нового мислення, певного часу і відповідно зусиль", - наголосив Воронченко.

Він зазначив, що стратегія містить 5 розділів. Перший стосується бачення і цінностей, які ВМС України добиватимуться, другий - моря та берегів (стратегічні нові виклики, що окреслюють створення нової моделі ВМС), третій отримав назву "Весла та вітрила" і стосується стратегічного підходу та необхідних спроможностей майбутніх ВМС. У четвертому розділі йдеться про шляхи і засоби імплементації стратегії, в п'ятому - яким мають бути майбутні ВМС.

Також Воронченко заявив, що ВМС мають стримати агресію, захистити суверенітет і територіальну цілісність України, забезпечити морську безпеку та економічне зростання України і міжнародну стабільність в регіоні. Ці кроки мають реалізовуватися у взаємодії з національними силами оборони і безпеки стратегічних партнерів на морі і морському напрямку.

"В ході операції на морі щодо охорони держави основними цілями застосування ВМС має стати недопущення дій противника та в подальшому контроль за визначеною ділянкою моря", - додав він.

Командувач ВМС заявив, що прагнення України щодо членства в НАТО та ЄС визначило основних стратегічних партнерів, напрямок відповідних реформ і розвитку національних сил оборони та безпеки. "Досягнення ВМС України високого рівня взаємосумісності з підрозділами Альянсу збільшить їхню ефективність при виконанні визначених завдань", - додав він.

Воронченко заявив, що до 2035 року військово-морські сили мають стати "сучасними, стрімкими та інноваційними силами, спроможними захистити народ України та національні інтереси у морському і прибережному середовищі шляхом проведення асиметричних і рішучих операцій з добре мотивованим персоналом, який налаштований тільки на перемогу".

Серед головних викликів стратегією визначено чотири напрями - інновації і майбутня війна, фактор РФ, вплив економічного розвитку і партнерство та співробітництво.

За словами командувача ВМС, до 2025 року необхідно розвивати спроможності для встановлення контролю над територіальними водами і поза їх межами. "Орієнтовно 40 морських миль від узбережжя України", - сказав Воронченко.

Разом з тим, до 2030 року необхідно забезпечити відновлення та розвитку спроможностей для захисту національних інтересів на морі в межах виключної морської економічної зони України - це до 200 миль від узбережжя.

Крім того, до 2035 року передбачається подальший розвиток перших двох етапів та їх нарощення для захисту національних інтересів України. Наприкінці кожного етапу оцінюватимуться досягнуті результати та переглядатимуться виклики стратегічного середовища і, за необхідністю, вноситимуться корективи.