У ЦВК назріває заколот

П`ятеро членів Центральної виборчої комісії – Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО і Олександр ЧУПАХІН – вирішили змінити голову ЦВК Володимира ШАПОВАЛА через "неналежну організацію роботи" і "умисне блокування розгляду питань щодо імперативного мандату".

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» (№ 46 від 18 березня).

Зокрема, газета повідомляє, що вчора ці п`ятеро членів Центрвиборчкому зареєстрували в канцелярії ЦВК звернення до голови комісії В.ШАПОВАЛА, і що документ відразу одержав гриф "для внутрішнього користування".

"Так тривати не може. Ми вважаємо, що в державному органі складається нездорова ситуація", – прокоментувала виданню факт появи звернення Ю.ШВЕЦЬ.

Автори документа вказують "на неналежну організацію роботи головою комісії В.ШАПОВАЛОМ і вмисне блокування розгляду питань щодо імперативного мандату". Тому вони мають намір винести на сьогоднішнє засідання проект постанови "Про зміну голови комісії", пише газета.

"Оскільки в історії Центрвиборчкому такого ще не було, ми готуємо проект постанови й вимагатимемо від голови комісії розглянути це питання на засіданні", - розповіла Ю.ШВЕЦЬ. Для того, щоб зняти В.ШАПОВАЛА з посади, постанову мають підтримати не менше 8 з 15 членів ЦВК, і якщо це відбудеться, на таємному голосуванні потрібно обрати нового голову комісії.

Ю.ШВЕЦЬ зазначила, що кандидатура нового голови комісії ще не обговорювали, але "це точно буде людина, яка має авторитет у членів Центрвиборчкому".

Раніше В.ШАПОВАЛ закликав всіх членів ЦВК подати у відставку, також мотивуючи це "неефективністю роботи комісії", а 17 березня, за інформацією видання, голова ЦВК вдався до конкретніших дій – видав розпорядження про створення комісії для перевірки фактів перевищення службових повноважень і порушення етики заступником голови ЦВК Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЮ. До складу комісії увійшли член Центрвиборчкому Юрій ДОНЧЕНКО і секретар ЦВК Тетяна ЛУКАШ, повідомляє газета.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції в Кабінеті Міністрів 16 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що члени ЦВК від БЮТ 17 березня підготують проект рішення про відставку В.ШАПОВАЛА з посади голови комісії.

«Нам не цікаво, з якого табору чиновники є захистом для корупції. Саме тому я звертаюся до членів Центральної виборчої комісії, які пройшли за квотою нашої політичної сили (БЮТ – УНІАН), щоб вони в понеділок вранці забезпечили подання проекту рішення про звільнення пана ШАПОВАЛА з посади голови ЦВК, а потім на основі консультацій затвердити нового голову ЦВК», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, демократична команда довго чекала, поки голова ЦВК В.ШАПОВАЛ вживе заходів щодо скликання засідання ЦВК для розгляду питання про реєстрацію 15 нових депутатів від БЮТ у Київській міськраді.

Вона також запропонувала членам ЦВК від БЮТ не починати розгляд будь-якого іншого питання на засіданні комісії, доки не буде розглянуто проект рішення про звільнення В.ШАПОВАЛА з посади голови ЦВК.

Засідання ЦВК для ухвалення рішення про реєстрацію нових депутатів БЮТ у Київраді вже кілька разів не відбувалися через відсутність кворуму.