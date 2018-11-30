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Корупція в ДБР: журналісти перевірили минуле керівників новоствореного бюро (відео)

12:29, 30 листопада 2018
Політика
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Про це йдеться в програмі "Гроші". Завданням ДБР є боротьба зі злочинністю у вищих ешелонах державних структур, зокрема в правоохоронних органах, міністерствах, Верховній раді, армії і судах.

Однак політики вже змагаються за вплив на незалежний орган, бюро опинилося в центрі скандалів. Нові ДБРівці переважно колишні прокурори. Варто лише згадати про те, що 7 листопада студентка НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому заявила про нібито домагання та погрози з боку заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Варченка. 

Він заявив, що став жертвою «інформаційної атаки», і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

Згодом студентка заявила, що за участь у секс-скандалі і доступ до облікового запису в Facebook їй обіцяли заплатити 1 тисячу 500 гривень.

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Журналісти вважають, що ймовірним замовником міг стати голова ДБР - Роман Труба, бо це може бути в його інтересах. Троє керівників ДБР - представники різних політичних груп, тому не можуть домовитися, вважають журналісти. 

Однак сам Труба заявляє, що на нього ніхто з політиків немає впливу.

Стосовно Варченко, експерти вважають, що вона напряму пов'язана з Банковою. Ольга Варченко уникає спілкування з журналістами. На околиці Києва вона має недобудований котедж, є на її рахунку і політичні скандали - кажуть, що вона допомагала екс-генпрокурору Віктору Шокіну тиснути на Центр протидії корупції. 

Ще один заступник Труби - Олександр Буряк. Він працював у прокуратурі Вишгородського району, в котрому придбав 3 земельні ділянки на прокурорську зарплату. Дві по тисячі метрів квадратних і одну на 1,5 тисячі метрів квадратних. Живе Буряк в елітній новобудові, яку згідно з декларацією орендує у Маріанни Шевчук. Ця жінка придбала 4 квартири у столиці, однак ніякого бізнесу у жінки з таким ім'ям не має.

Один з нардепів вважає також, що люстратори не звернули увагу на один з епізодів під час работи Труби прокурором на Львівщині. Справа стосується активіста львівського Майдану Андрія Шевціва (зараз депутат ЛМР). Один з автобусів зі студентами, що їхав до Києва зупинила міліція, автобус заблокували і на підмогу приїхав Андрій. Згодом активістів звинуватили у перекритті руху, а процесуальним керівником справи був Труба. Після Майдану справу закрили, а Труба отримав підвищення.

У свою чергу Труба стверджує, що на адресу його дружини "розпочалися погрози".

Як відомо, 27 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно приступило до роботи.

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Теги: #створення дбр#Роман Труба