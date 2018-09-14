Директор ДБР: на адресу моєї дружини "розпочалися погрози"

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба поскаржився на погрози.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про те, як невідомі намагаються на нього тиснути.

Про це посадовець розповів в ефірі «5 каналу».

Читайте такожТруба сподівається, що ДБР почне розслідувати корупційні справи до кінця цього року

"Наразі я відчуваю на собі тиск і в мене є факти щодо цього тиску. Перше – це інформаційна атака. Інформаційні атаки розпочалися після моєї принципової заяви про неформальне проведення перевірки щодо 27-ми кандидатів. Цей процес триває. Минулого тижня було створено фейкову сторінку у Facebook під моїм прізвищем та іменем. Саме на цій сторінці розпочалося злиття бруду на директора бюро. Ця сторінка була оперативно закрита, і в цей самий день створюється нова фейкова сторінка, де відбувається те саме", – зазначив Труба.

Він додав: "Мене це не лякає, а лише відволікає певну увагу". Утім, посадовець переконаний: це свідчить про те, що певне коло осіб боїться створення Державного бюро розслідувань та його якнайшвидшого початку роботи.

"Крім того, наприкінці минулого тижня на телефон моєї дружини, яка працює в судовій гілці влади, розпочалися погрози. Вона зобов'язана була реагувати і звернутися до Вищої ради правосуддя, і звернулася до генерального прокурора України", – розповів директор ДБР.

Роман Труба наголосив: "Політикам непотрібне незалежне Державне бюро розслідувань. Але я буду все робити, щоб цей орган був максимально незалежним".