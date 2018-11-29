Обіцяли 1,5 тисячі гривень: Бурейко про секс-скандал з чиновником МВС (відео)

Студентка запевняє, що не має аккаунта на сайті знайомств Tinder, а заяву в Генеральну прокуратуру вона писала не за своєю ініціативою.

Студентка "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" Наталія Бурейко, яка звинуватила заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції і чоловіка заступника голови ДБР Олександра Варченка в переслідуванні, заявила, що за участь у секс-скандалі і доступ до облікового запису в Facebook їй обіцяли заплатити 1 тисячу 500 гривень.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Стране».

За словами дівчини, 2 листопада до неї звернувся знайомий на ім'я Влад з питанням, чи є у неї знайомі дівчата з активним акаунтом у Facebook.

"Я подумала, що у мене таких знайомих немає. Він шукав сам, але в підсумку не зміг знайти. А потім каже мені: "Так, може, ти?" Я спочатку сумнівалася, сумнівалася... А потім вже, так як він нікого не знайшов, я кажу: "Ну добре, давай буду я", - розповіла Бурейко.

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За словами дівчини, за використання облікового запису Влад пообіцяв заплатити їй 1 тисячу 500 гривень.

«Запитала: "А що з цією сторінкою буде?" Він відповів: "Там опублікують один пост. Його потім видалять. І ти знову зможеш користуватися своєю сторінкою, і все буде добре". Думаю, ну ладно. Він сказав, що ще й за це гроші платять. Повинні були заплатити 1500 грн. Зрештою, я, звичайно, грошей не отримала», - пояснила студентка.

Бурейко також зазначила, що її просили тиждень не заходити в Facebook, а вже 7 листопада вона побачила, що пост з її сторінки почали активно поширювати. До того ж вона запевнила, що не має аккаунта на сайті знайомств Tinder, а заяву в Генеральну прокуратуру вона писала не за своєю ініціативою.

"Там у заяві вказувалося, що я пишу її на цього чоловіка (Олександра Варченка, - ред.), з яким у мене велося листування. Що він мені погрожував. Влад говорив, що на цю заяву прийде відмова і все забудеться... І я не надавала значення тому, що я там пишу", – сказала Бурейко.

Крім того, студентка розповіла, як просила друзів сфотографувати її, коли вона кидала заяву в ящик в ГПУ. Також вона вважає, що замовником афери міг бути чоловік на ім'я Ілля, який начебто інструктував їх.

"Там в месенджері Telegram вже було повідомлення з чіткими інструкціями, що робити далі. Ми ж збиралися в правоохоронні органи. Там було написано, що мені говорити: я повинна була підтверджувати, що все це правда, що мені погрожували, що я сама листувалася з цією людиною. Якщо я піду у відмову, то буде гірше. Ілля повідомив, що обриває кінці, мовляв, вийдемо на зв'язок пізніше. Ми подумали, що він вирішив нас кинути і зникнути", – заявила вона.

За словами Бурейко, її подруга передала поліції адресу і телефон її друга, щоб правоохоронці забрали їх для дачі показань.

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"Ми поїхали в СБУ давати свідчення. Але я почала хибити, спочатку говорила, що так, це правда. Але щодо "Тіндеру" взагалі не могла відповісти, я не знаю, як там все влаштовано. Я зрозуміла, що це безглуздо, і я даю неправдиві свідчення. Я розповіла, як усе було насправді. Скинула камінь з плечей", – додала вона.

За словами Бурейко, зараз правоохоронці знімають житло їй та її друзям Вадиму та Ігорю, тому вони перебувають під охороною. Також вона заявила, що не знайома з Варченком, а також з політтехнологом Володимиром Петровим, якого 29 листопада затримали за підозрою в організації секс-скандалу.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада студентка НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому заявила про нібито домагання та погрози з боку Варченка, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися по допомогу.

Вона стверджувала, Варченко нібито дізнався про неї все, включно з адресою її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

Своєю чергою заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції заявив, що став жертвою «інформаційної атаки», і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Згодом Бурейко у Facebook написала, що їй погрожував не Варченко, а невідомі з метою його дискредитації, й вона нібито стала жертвою шахраїв й мимоволі взяла участь у «брудній інформаційній кампанії».

Після цього справу за заявою студентки передали до військової прокуратури.