Державне бюро розслідувань приступило до роботи

Сьогодні ж присягу прийняли близько 300 слідчих Бюро, які почнуть роботу над першими кримінальними справами.

Сьогодні, 27 листопада, Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно приступило до роботи.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба на брифінгу у вівторок.

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«Сьогодні ДБР починає роботу і приєднується до боротьби за Україну», - сказав він.

В цей же день присягу прийняли близько 300 слідчих Бюро, які почнуть роботу над першими кримінальними справами. Серед нових кадрів ДБР – близько 100 слідчих центрального апарату і близько 200 працівників територіальних управлінь Бюро. Всі вони успішно пройшли співбесіди, спеціальні перевірки, в тому числі перевірку на доброчесність і непричетність до корупції, а також психофізіологічне дослідження на поліграфі.

«Це 300 слідчих, які своєю роботою повинні довести, що вони – елітний підрозділ... Особлива відповідальність лягає на заступників керівника ДБР, але я впевнений, що вони впораються», - заявив Роман Труба.

Він також підкреслив, що ДБР починає працювати над власними кримінальними справами.

«Забирати справи у Генпрокуратури ми не будемо. У слідчих ГПУ буде достатньо часу, щоб завершити розслідування вже відкритих справ», - пояснив Труба.

Нагадаємо, ДБР почало роботу через рік після призначення глави відомства. 16 листопада 2017 року переможцем конкурсу на посаду директора бюро був обраний Роман Труба.

Верховна Рада прийняла закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування. Бюро буде розслідувати злочини, вчинені вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.

ДБР, поряд з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), стало правоохоронним органом, запущеним з нуля. Створення Бюро є однією з умов надання Євросоюзом безвізового режиму Україні, а також частиною реформи прокуратури, оскільки ДБР забирає у неї функцію досудового розслідування.