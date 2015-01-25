Українські військові знищили за добу понад 80 бойовиків
00:53, 25 січня 2015Політика
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Також знешкоджено 5 бойових броньованих машин, 4 одиниці «Градів» та 6 одиниць автомобільної техніки.
Протягом доби, 24 січня, в ході бойових дій, військовослужбовцями Збройних сил України було знищено 83 бойовики, 90 — поранено.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України.
Окрім цього, противник поніс втрати технікою: знешкоджено 5 бойових броньованих машин, 4 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град» та 6 одиниць автомобільної техніки, повідомляється на сайті.
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