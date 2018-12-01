Трамп про плани Путіна щодо України: США не можуть дозволити, щоб "певні речі відбулися"

Глава Білого дому знову підкреслив, що дії РФ щодо українських моряків у Керченській протоці стали причиною скасування ним зустрічі з Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не може дозволити відбутись "певним речам", які планує президент РФ Володимир Путін щодо України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього", - відповів Трамп на питання про своє розуміння стратегії Путіна щодо України.

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Глава Білого дому знову підкреслив, що дії РФ щодо українських моряків у Керченській протоці стали причиною скасування ним зустрічі з Путіним.

"Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь.

Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінусь із ним у належний час", - заявив він.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн G20 в Аргентині не привітався з російським президентом Володимиром Путіним та не потис йому руку.

Раніше Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. "Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося" - сказав Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів і моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.