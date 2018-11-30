Україна заборонила іноземним журналістам в’їжджати до Криму – МЗС

При цьому уточнюється, що українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до анексованого Росією Криму.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, передає Радіо Свобода. Водночас у МЗС зазначили, що з цього питання були «гарячі дебати».

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При цьому уточнюється, що українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

Як повідомляв УНІАН, іноземцям також заборонено в'їжджати на тимчасово окуповані території Донбасу.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.