У НУ-НС підозрюють, що Черновецький повернеться через суд

Народний депутат, член фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що рішення про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради може бути відмінено у судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед голосуванням у Верховній Раді щодо відповідного проекту постанови, пояснюючи свою відмову брати у ньому участь.

«Неправова дія, на яку ми пішли, дасть підстави у судовому порядку відмінити наше рішення, перетягти все це у ситуацію судових розборок і затягти вирішення проблеми по Києву», - сказав А.МАТВІЄНКО.

Депутат наголосив, що 6 стаття Конституції зобов’язує парламент діяти у межах закону, а статті 78 і 79 закону по місцеве самоврядування зобов’язують ухвалювати подібні рішення лише за наявності судових ухвал, які набули законної дії.

При цьому А.МАТВІЄНКО нагадав, що подібних судових рішень не існує. «На емоціях приймати рішення ми не маємо права», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів.

За дану постанову проголосували 155 народних депутатів із фракції БЮТ, 59 – із фракції НУ-НС, 26 – із фракції КПУ і 6 – із фракції Блоку Литвина.

Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності документом.