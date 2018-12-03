Серед затриманих зі зброєю у Грузії українців був нардеп Семенченко - Ківа

Депутата ймовірно затримали разом із групою озброєних українців у Тбілісі.

У Грузії був затриманий народний депутат України від Об'єднання "Самопоміч" та екс-керівник добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Про це 2 грудня повідомив голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа.

За його словами, Семенченко уникнув арешту завдяки своєму дипломатичному паспорту і вилетів з Грузії у невідомому напрямку.

Про затримання Семенченка у Грузії із посиланням на свої джерела також повідомили радник президента України Юрій Бірюков та журналіст Андрія Дзиндзя.

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За словами останнього, нардеп був серед групи затриманих у Тбілісі українців, у яких виявили зброю. Дзиндзя зазначив, що Семенченка та його спільників затримали після спроби купівлі ними зброї, але депутат уникнув арешту через наявність у нього дипломатичного паспорта.

Бірюков зазначив, що завтра Міністерство іноземних справ Грузії буде висловлювати претензії Україні, оскільки Семенченко перебував на території цієї країни як офіційний представник української влади.

Семенченко та "Самопоміч" поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 30 листопада, у Тбілісі в готелі "Альянс" затримали 5 громадян України, в тому числі колишнього військовослужбовця Грузії Луку Чхетія, який воював на сході України. До цього він двічі побував в Афганістані з миротворчою місією. Його сім'я говорить, що Чхетія приїхав, щоб в неділю бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Його затримання вони пов'язують з політичною розправою.

Тим часом заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у мікроблозі Twitter повідомив, що консул перевіряє інформацію про затримання в Грузії громадян України.