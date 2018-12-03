Українське консульство направило до МЗС РФ та російських СІЗО запити щодо відвідання полонених моряків

Завтра зранку консульство буде з’ясовувати інформацію щодо внутрішньотюремних рахунків, які начебто були відкриті для українських моряків, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Українські дипломати в Москві звернулися в Міністерство закордонних справ Російської Федерації та до адміністрацій слідчих ізоляторів щодо відвідання захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків.

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Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook.

"Отримала інформацію від консульства України у Москві про те, що його співробітники направили офіційні запити до МЗС Російської Федерації та до адміністрацій слідчих ізоляторів «Лефортово» та «Матросская тишина» щодо можливості відвідати українським консулом наших військовополонених, в тому числі, поранених. Про надходження відповіді повідомлю негайно", - заявила вона.

"Завтра зранку консульські співробітники будуть з’ясовувати інформацію щодо внутрішньо тюремних рахунків, які начебто відкриті для українських моряків, та про порядок переведення на них коштів. Про що родинам військовополонених буде повідомлено окремо", - заявила Денісова.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».

Сьогодні Денісова зазначила, що їй Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова повідомила, що захоплених поблизу Керченської протоки українських військових моряків розселять у слідчому ізоляторі в «Лефортово» у камерах для двох арештантів разом з російськими ув'язненими.