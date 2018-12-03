Путін війною проти України бажає відродити "імперію зла" - Парубій

На думку спікера ВР, російський президент продовжує традиції агресивної політики російської імперії та Радянського Союзу.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін війною проти України бажає відродити «імперію зла», якою був Радянський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту сказав під час виступу на форумі «70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України».

«Дуже характерно, що однією з найбільш відомих фраз Путіна була фраза про те, що найбільшою геополітичною трагедією XX століття був розпад Радянського Союзу. Це дає відповідь на всі питання. Його велика туга за Радянським Союзом і за тим геополітичним простором, який контролював Радянський Союз, власне, поширюючи неправду і порушуючи всі базові права людей», - заявив Парубій.

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«І сьогодні для Путіна є маніакальною ідеєю відновлення впливу і традицій Радянського Союзу, цієї імперії зла, яка тоді перед усім світом чітко продемонструвала, що не бажає і не буде дотримуватися прав людини», - наголосив спікер.

Він вважає, що сьогоднішній режим Путіна - це «ідейні спадкоємці» СРСР.

«І Путін, який розв'язав війну спочатку у Грузії, а сьогодні в Україні, продовжує традиції Радянського Союзу і агресивної політики, яка весь час була характерна для російської імперії, яку б вона назву не носила - чи царська Росія, чи Радянський Союз, чи Російська Федерація», - додав він.

Як відомо, 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".