У Раді знову хочуть ухвалити закон, який виправдовує санкції проти ЗМІ

За словами голови НСЖУ, нардепи пропонують надати Раді право вимагати від РНБО припинити мовлення українських телеканалів, яких запідозрять в "інформаційній підтримці тероризму".

Сьогодні, 4 грудня, у Верховній Раді будуть прийняті спроби внести до порядку денного законопроект №9275, який "освячує" застосування Закону "Про санкції щодо українських телеканалів".

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Томіленко, народні депутати від БПП і "Народного фронту" пропонують надати Верховній Раді право вимагати від РНБО припинити мовлення українських телеканалів, яких запідозрять в "інформаційній підтримці тероризму". При цьому визначення "інформаційної підтримки" є нечітким і дозволить владі застосовувати цей закон для політичної цензури, а не для захисту інформаційної безпеки країни.

"Очевидно, що після критики в Україні та світі голосування в парламенті з вимогою запровадити санкції проти двох українських телеканалів - 112 і NewsOne - у владних кабінетах зробили висновки. І вирішили розширити правове поле до тих масштабів, які зроблять законними політичні рішення у Верховній Раді проти українських ЗМІ", - зазначає голова НСЖУ.