Звернення генсека НАТО Йенса Столтенберга щодо Маріуполя

Про це повідомляє штаб-квартира Альянсу.

Позачергове засідання комісії, скликане на прохання української сторони через події в Україні, зокрема в Маріуполі, відбулося під головуванням Столтенберга.

У виступі генсек НАТО спростував заяву Путіна щодо "натовського легіону" в Україні, підтвердив дані про постачання бойовикам "сотень одиниць" російської техніки та розповів про значущість санкцій.

Трансляція виступу, Перший національний. Подію завершено о 17:14

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