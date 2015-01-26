Звернення генсека НАТО Йенса Столтенберга щодо Маріуполя

16:00, 26 січня 2015
Політика
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сьогодні після завершення позачергового засідання Комісії Україна - НАТО виступив зі зверненням до ЗМІ.

REUTERS

Про це повідомляє штаб-квартира Альянсу.

Позачергове засідання комісії, скликане на прохання української сторони через події в Україні, зокрема в Маріуполі, відбулося під головуванням Столтенберга.

У виступі генсек НАТО спростував заяву Путіна щодо "натовського легіону" в Україні, підтвердив дані про постачання бойовикам "сотень одиниць" російської техніки та розповів про значущість санкцій.

Трансляція виступу, Перший національний. Подію завершено о 17:14

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