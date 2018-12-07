"Грошей за цей ролик я не отримував": білорус, який видав себе на росТБ за українця, прокоментував фейк

Хлопець запевняє, що грошей за цей ролик не отримував.

Блогер Ілля Варламов викрив черговий фейк на росТБ - з'ясувалося, що "жебрака українця Чубенко", який брав участь у Майдані, зіграв житель Мінська Віталій Юрченко.

Віталій Юрченко сам зв'язався з редакцією "Нашої Ниви", щоб розповісти свою історію. Він не раз повторив, що йому соромно за цю ситуацію.

За його словами, він працював аналітиком у білоруській компанії, що виступає посередником між телеканалами та операторами по всьому світу.

Коли прийшло замовлення від пропагандистів "Першого каналу" зняти сім'ю або людину в Кривому Розі в Україні, яка б поскаржилася на відсутність газу і дороге опалення, таку людину знайшли і зняли матеріал.

Потім, за словами Юрченка, з'ясувалося, що в матеріалі з Кривого Рогу був поганий звук, через що його було не можна відправляти замовнику.

"Ухвалили абсолютно неправильне рішення перезняти сюжет з текстом, озвученим у Кривому Розі. Я не знаю, чи підписали ім'я саме тієї людини... Мені запропонували знятися як герою, оскільки я нещодавно туди влаштувався, мовляв, новий працівник. Я сумнівався, але поїхав зніматися. Я побоявся відмовити, хоча весь час сумнівався. Після того як вже зняли матеріал, я деякий час походив, потім попросив нічого не відправляти в Москву. А мені сказали на це, що матеріал вже вислали", - розповів "герой" сюжету.

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Він стверджує, що пропагандисти "Першого каналу" не були в курсі, що так сталося.

"Не можна було вже сказати «вибачте, ми вам відправили». Ролик вийшов на "Першому каналі" два з половиною тижні тому. Мені вже тоді стало і соромно, і я злякався. В день ефіру троє моїх знайомих мені написали, що переглянули сюжет. Мені якось вдалося їм все пояснити, хоча і довелося почути масу неприємних слів про себе", - зазначив Юрченко.

Він каже, що йому соромно за це. Також хлопець запевняє, що грошей за цей ролик не отримував.

"Грошей за цей ролик я не отримував. Просто всередині компанії попросили допомогти, а про наслідки в той момент не подумав. Я не знаходжу собі місця. Хочу попросити вибачення у всіх, хто це бачив і не бачив, якщо за таке взагалі можна вибачитися", - говорить Юрченко.

Він додав, що після виходу матеріалу Варламова йому стали писати в соціальних мережах з погрозами.

"В конфлікті України та Росії я не займаю нічиєю позиції. Це інформаційна війна і мені соромно, що став її частиною", - підсумував "герой" пропагандистського сюжету.