У МінТОТ спростували слова російського омбудсмена про "легкі поранення" полонених моряків

У одного українського військовополоненого ампутували пальці на руці.

Тим українським морякам, у яких були легкі поранення, була надана медична допомога і вони з усіма іншими військовополоненими знаходяться в "Лефортово".

Про це в ефірі "Прямого" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.

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"Знаю, що вчора консули змогли провідати наших військовополонених моряків. Поки у нас немає достовірної інформації від наших, щодо наших колег, тому можемо говорити про те, що та інформація, що у них легкі поранення, це не можна не ставити під сумнів. Якщо говорити про поранення ноги та травматичну ампутацію пальців, то це легкими пораненнями не назвеш. Тому така класифікація від уст уповноваженої (Москалькової -ред.) не збільшує довіру", - повідомив він.

Куркчі розповів, що трьом військовополоненим у яких були легкі поранення, була надана медична допомога.

"Те, що стосується конкретних фактів, те, що спочатку легкі поранення були у трьох наших військовополонених, й у інших трьох, які знаходяться в "Матроській Тиші", їх легкими назвати не можна. Ті моряки, які були з легкими пораненнями, їм була надана медична допомога, і вони з усіма нашими 22 військовополоненими знаходяться в "Лефортово". Сьогодні наші консульські працівники, наші колеги туди поїдуть. Будемо чекати від них інформації", - повідомив він.