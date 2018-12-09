Порошенко попросив у Онуфрія посприяти звільненню схоплених Росією моряків

Глава держави зазначив, що не буде зупинятися перед будь-якою можливістю повернути українських військових.

Президент Петро Порошенко звернувся до очільника Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія з проханням зв’язатися с Москвою та посприяти звільненню схоплених Росією українських полонених.

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«Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків - ред.). Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якнайскоріше», - цитує прес-служба глави держави його слова в інтерв'ю телеканалу «Перший західний».

Президент повідомив, що одразу ж після отримання інформації про обстріл українських кораблів запросив розмову з президентом РФ Володимиром Путіним «для того, щоб отримати пояснення дій російських Збройних Сил».

«Ви знаєте, що Путін уникає розмови», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 25 листопада при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформацію про можливість проходження через протоку. РФ захопила в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» в Криму, їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортове» та «Матроська тиша».

26 листопада Верховна Рада підтримала введення воєнного стану в 10 областях України у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі. 30 листопада Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі у віці від 16 до 60 років. Ця заборона буде діяти на час воєнного стану, до 26 грудня.