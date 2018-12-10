За даними прикордонників, РФ в принциповій кількості не змінює свою військову присутність в районі Азовського моря.

Росія може використовувати для незаконних дій в Азовському морі частину свого Чорноморського флоту поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про це в коментарі УНІАН сказав помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, Росія у принциповій кількості не змінює свою військову присутність в районі Азовського моря.

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Як зауважив Слободян, Азовське море занадто мілке для заходу великих військових кораблів, також є обмеження через незаконно побудований Керченський міст.

«Загалом у цьому районі ми говоримо про приблизно 120 кораблів і катерів РФ. Основну частину цих суден складають прикордонні кораблі і катери РФ, які розташовані на базах підрозділів в Азовському морі. До цього додається та частина Чорноморського флоту РФ, яка стоїть на рейдах в портах тимчасово анексованого Криму і яка може бути використана для незаконних дій в Азовському морі», - зауважив помічник голови ДПСУ.